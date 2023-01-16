اشتباكات بقباطية وإصابات بالضفة إحداها حرجة بالدهيشة

اندلعت اشتباكات مسلحة بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، في بلدة قباطية قضاء جنين، فيما اندلعت مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيمي عسكر قضاء نابلس والدهيشة قضاء بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات إصابة حرجة لفتى برصاص الاحتلال بمخيم الدهيشة

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرق نابلس، وداهمت العديد من المنازل وأجرت بها تفتيشات وعاثت خرابا بمحتوياتها، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وفي مخيم الدهيشة، أصيب فتى وبجروح خطيرة جدا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم لتنفيذ اعتقالات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب عن إصابة الفتى عمر الخمور (14 عاما) برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على مخيم الدهيشة ببيت لحم، ووصفت الإصابة بالحرجة.

اشتباكات مسلحة في قباطية

وخلال اقتحام قوات الاحتلالم بلدة قباطية قضاء جنين، أصيب شاب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في رأسه، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالطفيفة.

وذكرت مصادر فلسطينية بان قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية وحاصرت منزلا في البلدة، وسط سماع أصوات دوي إطلاق نار باشتباك مسلح بين مسلحين فلسطينيين وجنود الاحتلال.

وقامت قوات الاحتلال بملاحقة مركبة فلسطينية في بلدة قباطية وأطلقت النار باتجاهها.

اعتقالات في الضفة

واقحمت قوات الاحتلال مناطق مختلفة بالضفة، ونفذت اعتقالات طالبت كل من: الأسير المحرر عبد الرحيم بشكار من نابلس، ومحمود صلاح هماش من مخيم الدهيشة، ومحمد طارق حمامرة، وأسامة محمد عوض حمامرة من حوسان، وحمزة قطناني من مخيم عسكر بنابلس، وأدهم حسن أبو الرب، ومهند تركمان من قباطية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الفتية، صالح أبو صفية، ومحمود أبو صفية، وعلي أبو صفية من بيت سيرا قضاء رام الله، ويوسف محمد عودة من دير عمار، ويزن مطير من العيزرية، وعطا غالب قاحوش من نعلين، والطفل جعفر البشيتي.

مواجهات وإصابات بالضفة

وأصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في ساعات متأخرة من الليل، في بلدة حلحول، ومخيم العروب، بمحافظة الخليل.

وتركزت المواجهات في حلحول في منطقة "الذروة"، وذلك عقب انتشار قوات الاحتلال في المنطقة وإغلاقها المدخلين الشماليين للبلدة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت في مخيم العروب.

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدتي بيت أمر وحلحول، قبل أن تعتقل 4 شبان خلال مداهمة وتفتيش محال تجارية في بيت أمر.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، نفذ مسلحون فلسطينيون، 20 عملا مقاوما، تضمنت خمس عمليات إطلاق نار استهدفت المستوطنين وجنود الاحتلال في الضفة والقدس.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" تفجير عبوة ناسفة، وإلقاء زجاجة حارقة ومفرقات نارية، إضافة إلى إعطاب آلية عسكرية، والتصدي لاعتداءين من قبل المستوطنين، وتحطيم مركبتين تابعتين للمستوطنين، ومواجهات وإلقاء حجارة في 8 نقاط.

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة سلوان بالقدس، تخللها إلقاء حجارة، فيما رشق الشبان المستوطنين في بلدة حوارة بنابلس بالحجارة، وحطموا مركبات تابعة للمستوطنين.

كما اندلعت مواجهات في منطقة حبلة بمحافظة قلقيلية، وقرب حاجز الجلمة بجنين، والذي شهد أيضا عملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال.