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اشتيّة يطالب بإعادة النظر باتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبيّ وإسرائيل

تاريخ النشر: 23/01/2023 - 16:44

اشتيّة يطالب بإعادة النظر باتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبيّ وإسرائيل
اشتية يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي (وفا)
عرب ٤٨ /وفا
تحرير: محمد وتد

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، من خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب إجراءات وتصريحات الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ودعا إلى حماية حل الدولتين وعدم السماح لحكومة الاحتلال بقطع الخطوط الحمراء.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن "إجراءات وتصريحات الحكومة الإسرائيلية الجديدة تجعل الوضع في فلسطين في غاية الخطورة، وهناك حاجة إلى تدخل جدي لحماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على حل الدولتين".

جاءت تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال لقائه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ديفيد ماكليستر، اليوم الإثنين، في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور وزير الخارجية رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا.

ودعا رئيس الوزراء إلى عدم السماح للحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تضم متطرفين ومدانين بجرائم، بقطع الخطوط الحمراء دون رادع أو عقاب، لا سيما ما يتعلق بحقوق الإنسان وبالتوسع الاستيطاني.

وقال اشتية: "يجب رفع تكلفة الاحتلال كي ينتهي، من خلال فرض عقوبات على الاستيطان ومنتجاته، وإعادة النظر باتفاقيات الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وربطها بمدى احترامها لحل الدولتين وإنهاء الاحتلال واحترام حقوق الإنسان".

كما طالب رئيس الوزراء الاتحاد الأوروبي ودوله الاعتراف بدولة فلسطين، لإعادة بث الأمل لدى الشعب الفلسطيني، وإيصال رسالة واضحة لإسرائيل بعدم التهاون في تدميرها حل الدولتين والانتهاكات المتواصلة بحق شعبنا.

وتابع اشتية أن "الفروقات بين الجيش والمستوطنين آخذة بالذوبان، فكلاهما يمارس العنف تجاه أبناء شعبنا بوتيرة عالية".

ودعا رئيس الوزراء أوروبا إلى ملء الفراغ السياسي في ظل الغياب الأميركي، من خلال قيادة جهد دولي لإنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، لا سيما في ظل عدم وجود شريك إسرائيلي.

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#السلطة الفلسطينية
#الشعب الفلسطيني
#محمد اشتية
#الشعب الفلسطيني
#البرلمان الأوروبي

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