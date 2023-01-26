3 شهداء على الأقل وإصابات خطيرة بعدوان للاحتلال في جنين

استشهد 3 شبان على الأقل وأصيب 6 فلسطينيين بجروح وصفت بالخطيرة، صباح اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بأعداد كبيرة مخيم جنين، فيما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق.

وبحسب وزارة الصحة، فإن الشاب صهيب الزريقي (24 عاما) استشهد جراء إصابته برصاصة في الصدر، حيث كان وصل مستشفى ابن سينا بحالة حرجة جدا. ووفقا لمصادر طبية، فإن 6 شبان أصيبوا بجروح متفاوتة جراء العدوان على مخيم جنين.

الصحة الفلسطينية: الوضع في مخيم جنين حرج للغاية

وسجلت إصابات بالاختناق في صفوف المرضى بينهم أطفال داخل مستشفى جنين الحكومي، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه المستشفى الذي قامت باقتحامه، فيما قامت جرافات الاحتلال تدمر مركبات الفلسطينيين في المخيم.

وقال وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن "الوضع في مخيم جنين حرج للغاية، تبلغنا من الهلال الأحمر بوجود إصابات عديدة يصعب إنقاذها وإخلائها حتى الآن".

وصرحت وزيرة الصحة لتلفزيون فلسطين " هناك 3 شهداء على الأقل جراء عدوان الاحتلال على مخيم جنين، وهذه ليست الحصيلة النهائية".

قوات الاحتلال تدفع بجرافة عسكرية لداخل #مخيم_جنين في ظل استمرار الاشتباكات، واستغاثات عبر مكبرات الصوت في المساجد pic.twitter.com/6uFxkHJoiS — موقع عرب 48 (@arab48website) January 26, 2023

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن "عملية غير عادية تجري في مخيم جنين بإدارة ومتابعة كاملة من جهاز الشاباك لوجود معلومات استخباراتية دقيقة".

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" أن "قوات من اليمام وحرس الحدود اقتحمت صباح اليوم مخيم جنين في مهمة لاعتقال مطلوبين فلسطينيين، تخلل ذلك تبادل إطلاق نار كثيف"، وحسب التقارير فإن القوة الأولى التي اقتحمت المنطقة وصلت متخفية داخل شاحنة ألبان.

الاحتلال يزعم: العلمية في جنين منعت هجوما كبيرا بإسرائيل

وأفادت "إذاعة الجيش"، بأن الهدف من العملية في جنين اعتقال مطلوب كبير من حركة الجهاد الإسلامي، دون الكشف عن هويته وتفاصيله، فيما أكدت الإذاعة نقلا عن مصدر أمني سقوط طائرة استطلاع في مخيم جنين، الذي زعم أنه لا يوجد خوف من تسرب معلومات.

ولتبرير العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، زعم مراسل موقع "واللا"، أن الشاباك يعمل مع الجيش لإحباط هجوم كبير يخطط له من داخل مخيم جنين لتنفيذه في إسرائيل.

وذكر المراسل العسكري لموقع مجلة "ماكور ريشون" أن العملية في جنين منعت هجوما خطيرا للغاية، على حد تعبيره.

مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، فيما اعتقلت القوات عددا من الفلسطينيين واقتادتهم للتحقيق بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

وأفاد نادي الأسير باعتقال قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات في محافظات جنين، وبيت لحم، ورام الله والقدس، حيث تضمنت اقتحام عشرات المنازل وتفتيشها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

اشتباكات في جنين ومخيمها

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم جنين الذي شهد اشتباكات مسلحة بين مجموعة من الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم لتنفيذ اعتقالات، حيث بلغ عن إصابات متفاوتة بصفوف الفلسطينيين، بينها 3 إصابات بالرصاص الحي وصفت إحداها بالخطيرة التي وصلت مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين مصطحبا جرافة عسكرية، حيث بلغ عن إصابة خطيرة لشاب برصاص الاحتلال في المخيم، فيما منعت قوات الاحتلال من طواقم الهلال الأحمر تقديم الإسعاف للجرحى.

وقال مدير إسعاف الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي "ما زالت طواقم الإسعاف منعت من الدخول لمخيم جنين بحجة سلامة الطواقم".

قوات الاحتلال تمنع الإسعاف الفلسطيني من الوصول لمناطق الاشتباكات لإسعاف الجرحى في #مخيم_جنين صباح اليوم الخميس pic.twitter.com/OiEEw4lkAe — موقع عرب 48 (@arab48website) January 26, 2023

وقالت كتائب شهداء الأقصى في بيان مقتضب "مقاتلونا ومقاومون يستهدفون جيش الاحتلال الذي اقتحم مخيم جنين بإطلاق النار وتفجير العبوات الناسفة محلية الصنع".

كما أفادت سرايا القدس - كتيبة جنين في بيان مقتضب " مقاتلونا تمكنوا من استهداف قوات الاحتلال في المخيم بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة".

وتمكن مسلحون من إسقاط طائرة مسيرة لجيش الاحتلال في مخيم جنين.

وعقب ذلك، قررت مديرية التربية والتعليم في جنين تأخير الدوام المدرسي حتى الساعة التاسعة صباحا، بسبب اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

اعتقالات في الضفة

واعتقلت قوات الاحتلال الطالب في الثانوية العامة أحمد محمد أبو نفيسة بعد مداهمة منزله في بلدة طمون جنوب طوباس، كما اعتقلت الشاب أحمد أبو لطيفة من مدينة رام الله، والشاب عيسى المعطي بعد مداهمة منزله في مخيم الدهيشة ببيت لحم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، مخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة، واعتقلت قوات الاحتلال الرائد في جهاز الاستخبارات العسكرية والأسير المحرر، صلاح برغال، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته، علما أن برغال أمضى 9 سنوات في سجون الاحتلال.

مواجهات وإصابات في القدس

وشهدت بلدات سلوان، وصور باهر، والطور، والعيسوية، ومخيم شعفاط، مواجهات مع قوات الاحتلال، عقب الإعلان، مساء الأربعاء، عن استشهاد الفتى محمد علي محمد علي (17 عاما)، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال بالصدر في مخيم شعفاط.

وأصيب شابان بالرصاص، واعتقل آخر، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة سلوان، بحسب ما أفاد مركز معلومات وادي حلوة.