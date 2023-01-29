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القدس المحتلة: هدم منزل بجبل المكبر و9 اعتقالات

تاريخ النشر: 29/01/2023 - 12:47

القدس المحتلة: هدم منزل بجبل المكبر و9 اعتقالات
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

اقتحمت قوات الاحتلال برفقة آليات الهدم، صباح اليوم الأحد، جبل المكبر في القدس المحتلة من أجل تنفيذ هدم منزل، يعود للمقدسي راتب مطر، وهو بيت مكون من طابقين يقطنه هو و7 أشخاص من عائلته وعائلة شقيقه الأسير حسام مطر، بحجة عدم الترخيص.

وأخلت قوات الاحتلال أفراد العائلة من المنزل وبدأوا بعملية الهدم، فيما أُبعد أهالي البيت عن محيط منزلهم بالقوة.

وباشرت طواقم بلدية الاحتلال بتفريغ محتويات المنزل، قبل هدم المنزل، بحجة البناء دون ترخيص، فيما أصيب أحد أفراد العائلة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اليد، بعد اعتداء قوات الاحتلال على الأهالي في محيط المنزل، وسط تكبيرات وهتافات تندد بإجراءات الاحتلال.

ويذكر أن منزل عائلة شقيرات مشيد منذ 15 عاما، وأن سلطات الاحتلال فرضت على العائلة غرامة مالية فاقت الـ700 ألف شيقل.

نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة اقتحامات ومداهمات واعتقالات في أحياء القدس المحتلة.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن الاحتلال اعتقل 9 شبان معظهم مقدسيون من بلدة صور باهر، العيسوية، مخيم شعفاط وعناتا.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة، أن المعتقلين الذين عُرفوا هم: قصي أحمد داري، وشقيقه عدي، محمد علي داري، محمد صهيب عطون، حذيفة عطون، خالد إياد عميرة، ثائر شحادة بكيرات جهاد أبو هنية.

وكانت قد اعتقلت قوات الاحتلال، مساء أمس السبت، 3 شبان من بلدة سلوان، مخيم شعفاط، وبلدة شعفاط.

ويُذكر أن محكمة الاحتلال مددت يوم أمس أمس، اعتقال والدة الشهيد خيري علقم، فاطمة علقم حتى يوم الأربعاء القادم. ومددت توقيف الفتى الجريح محمود عليوات ليوم الخميس القادم.

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#القدس المحتلة
#جبل المكبر
#هدم منزل
#اعتقالات

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