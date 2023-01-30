اعتداءات المستوطنين: دهس شاب في قلقيلية ومحاولة اقتحام ترمسعيا

استمرّت اعتداءات المستوطنين في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، مساء الإثنين، والتي شملت دهس شاب، وإطلاق نار حيّ، ومهاجمة مركبات فلسطينية.

ودهس مستوطن بمركبته، الإثنين، شابا في محافظة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن "مستوطنا دهس شابا، في العشرينات من عمره، على الشارع الرئيسي في قرية النبي إلياس شرقي مدينة قلقيلية".

وذكرت أن الشاب أصيب برضوض، ونُقل للعلاج في المشفى.

وأطلق مستوطن، النار باتجاه شبان أثناء تواجدهم شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنا مسلحا، أوقف مركبته قرب مفترق قرية "عزبة الطبيب" شرق قلقيلية، أطلق النار باتجاه شبان متواجدين على الشارع الرئيس قلقيلية -نابلس.

وهاجم مستوطنون مركبات مواطنين، مساء الإثنين، على طريق رام الله - نابلس، وحاولوا اقتحام بلدة ترمسعيا.

فلسطينيون يصدّون هجومًا للمستوطنين في بلدة ترمسعيا

وأفادت "وفا"، بأن مستوطنين رشقوا مركبات المواطنين بالحجارة قرب مفترق "عيون الحرامية" على طريق رام الله- نابلس، وقرب مدينة روابي شمال رام الله، دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار.

وأضافت المصادر ذاتها أن مجموعة أخرى من المستوطنين حاولت اقتحام بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، إلا أن الأهالي تصدوا لها، فيما حضرت قوة من جيش الاحتلال إلى المكان لتأمين الحماية للمستوطنين.

وأتلف مستوطنون سياجا وألحقوا أضرارا بخزانات مياه ومعدات زراعية، في أرض بمنطقة المسعودية، شمال غرب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن الأرض الزراعية التي استُهدفت من قبل المستوطنين، مملوكة للمواطن سائد دسوقي، وتقع في سهل المسعودية.

وأحرق مستوطنون مركبتين وخطوا شعارت عنصرية، الإثنين، في بلدة سنجل شمال رام الله.

سيارة أحرقها المستوطنون في سنجل

وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين مسلحين اقتحموا البلدة، وأحرقوا مركبتين إحداهما تعود للمواطن وليم فقهاء، كما خطوا شعارا عنصرية، دعا بعضها إلى قتل العرب.

وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا متصاعدا، ازدادت حدته خلال الأيام الأخيرة باستشهاد 10 أشخاص برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه جنين ومخيمها، الخميس، ومقتل 7 إسرائيليين برصاص شاب فلسطيني في القدس المحتلة، الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، الإثنين، إن "ما يزيد على 120 اعتداء سجل خلال ليلة واحدة في منطقة جنوب نابلس بينها إحراق منزل ومركبات وخط شعارات عنصرية، نفذها مستوطنون". وطالبت بإدراج منظمات استيطانية على "قوائم الإرهاب".