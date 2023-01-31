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إصابتان خطيرتان لشابين عربيين في حادث طرق بالضفة

تاريخ النشر: 31/01/2023 - 23:54

إصابتان خطيرتان لشابين عربيين في حادث طرق بالضفة
من مكان الحادث (تصوير سلطة الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شخصان بجروح خطيرة في حادث طرق ذاتي على شارع رقم 5 قرب بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت بالضفة، مساء الثلاثاء.

وحسب المعلومات الواردة، فإن المصابين من إحدى البلدات العربية.

وجاء في التفاصيل، أن سيارة خصوصية انحرفت عن مسارها، لأسباب لم تعرف بعد، ما أدى إلى اصطدامها بحاجز حديدي في المكان.

واستدعيت طواقم من سلطة الإنقاذ إلى مكان الحادث، وعملت على تخليص 3 مصابين بينهم اثنان بحالة خطيرة.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

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#حوادث الطرق
#كفر الديك
#سلفيت
#الضفة

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