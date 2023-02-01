مارس وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ضغوطا على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في محاولة لإقناعه بقبول وتنفيذ خطة تهدف إلى إعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على مدينتي جنين ونابلس، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين رفيعي المستوى، مساء اليوم، الأربعاء.

ولفت التقرير إلى أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، "تبحث عن سبل تهدئة الوضع في الضفة الغربية ومنعها من التدهور إلى انتفاضة ثالثة"، فيما ترى الإدارة الأميركية أن "تراجع السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية هو سبب رئيسي للتصعيد"، بحسب المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين.

وشدد بلينكن خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني، عباس، في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله أمس، الثلاثاء، على أنه "من أهم الخطوات التي يتعين على السلطة الفلسطينية اتخاذها من أجل تهدئة الوضع الأمني قبول وتنفيذ خطة أمنية صاغتها الولايات المتحدة" بواسطة المنسق الأمني الأميركي الحالي في القدس، الجنرال مايكل فينزل، بحسب التقرير.

وأفاد الموقع الأميركي نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، بأن خطة فينزل "تحدد كيف يمكن لقوات الأمن الفلسطينية استعادة السيطرة على شمالي الضفة الغربية، وخاصة في جنين ونابلس". وتشمل "تدريب قوة فلسطينية خاصة سيتم نشرها في هذه مناطق شمالي الضفة" لمواجهة المجموعات الفلسطينية المسلحة.

ولفت التقرير إلى أن المنسق الأمني الأميركي في القدس، فينزل، قدم خطته إلى الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية قبل عدة أسابيع؛ في حين صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي من عملياته العدوانية على مدينتي نابلس وجنين، كان آخرها اقتحام مدينة جنين، يوم الخميس الماضي، عشية وصول بلينكن إلى البلاد، وأسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين.

وبحسب التقرير، فإن الجانب الإسرائيلي "وافق على الخطة الأميركية، لكن الفلسطينيين أبدوا تحفظات كثيرة عليها، أبرزها أنها لا تتضمن أي مطالب من إسرائيل، ولا تأخذ بعين الاعتبار حاجة السلطة الفلسطينية لبناء دعم شعبي لمثل هذه العملية". وأشار إلى أن عباس مع مسؤولين أمنيين مصريين وأردنيين، الذين طالبوه باتخاذ خطوات لتحسين الوضع الأمني في الضفة الغربية، وذلك قبل اجتماعه بوزير الخارجية الأميركي، بلينكن.

ووفقا لتقرير "أكسيوس"، يأتي ذلك في ظل حالة "الضعف" التي تعاني منها السلطة الفلسطينية في شمالي الضفة، وفقدان أجهزتها الأمنية للسيطرة على مدينتي جنين ونابلس، وأشار إلى تآكل الدعم الشعبي للسلطة شمالي الضفة بسبب "تصاعد الأزمة الاقتصادية والفساد الذي ينخر في مؤسساتها وحالة الإحباط" من جراء عدم إحراز أي تقدم يذكر لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك "إطلاق عملية سياسية".

وفي أعقاب عدوان الاحتلال في جنين، الخميس الماضي، أعلنت السلطة الفلسطينية تعليق التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وقالت إنه "لم يعد قائمًا اعتبارًا من الآن"، وذلك عقب اجتماع طارئ ترأسه الرئيس الفلسطيني، عباس، عقب المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، والتي أسفرت كذلك عن عشرين جريحًا، أربعة منهم في حالة حرجة.

ويدعى الاحتلال الإسرائيلي أنه ينفذ عمليات الاقتحام والمداهة في جنين ونابلس، لاعتقال مقاومين مطلوبين لأجهزة الاحتلال الأمنية، لأن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية تمتنع عن القيام بذلك بنفسها؛ في حين يقول مسؤولون فلسطينيون إن التوغلات الإسرائيلية تقوض قدرتهم وشرعيتهم في العمل ضد المجموعات المسلحة شمالي الضفة.

وفي جولته التي شملت إسرائيل والضفة الغربية المحتلة ومصر، حض بلينكن الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على خفض التصعيد. وقال في ختامها، أمس، الثلاثاء، إنه "من المهم اتخاذ خطوات للتخفيف من حدة التصعيد ووقف العنف وتقليل التوترات".

وأعلن بلينكن أن أعضاء من فريقه سيبقون في المنطقة لمواصلة النقاشات بهدف اتخاذ "إجراءات ملموسة" من أجل "خفض درجة الغليان، والتشجيع على تعاون أكبر وتعزيز الأمن". من جهتها، اعتبرت حركة حماس أن زيارة بلينكن تعكس "الدعم المتواصل" لإسرائيل و"تمثل غطاءً لحكومة الاحتلال الفاشية المتطرفة لتمرير سياستها الإجرامية وعدوانها بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته وأسراه".