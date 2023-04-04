مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانيّة جديدة قرب تجمّع نبع العوجا

أوضح المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، أن مستوطنين وضعوا مسكنا متنقلا وخزان مياه، على أحد الجبال المطلة، قرب تجمع نبع العوجا البدوي.

أقام مستوطنون، اليوم الثلاثاء، بؤرة استيطانية جديدة، قرب تجمع نبع العوجا، شمال مدينة أريحا.

وأوضح المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، أن مستوطنين وضعوا مسكنا متنقلا وخزان مياه، على أحد الجبال المطلة، قرب تجمع نبع العوجا البدوي.

وأفاد بأن المستوطنين شقّوا طريقا إلى المكان، بهدف الاستيلاء على الأراضي في المنطقة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وشدد مليحات على أن تجمع نبع العوجا، هو أحد التجمعات البدوية الذي يتعرض لانتهاكات متكررة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، بهدف سرقة المياه والسيطرة على الأرض، لصالح المشاريع الاستيطانية.

إصابة في اعتداء للمستوطنين على رعاة أغنام

وفي سياق ذي صلة، أصيب فلسطيني بكسور، إثر اعتداء مستوطنين، اليوم الثلاثاء، على رعاة أغنام في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا، فؤاد عمور، إن مستوطني "تسخار مان" المقامة حديثا ما بين مستوطنتي "ماعون" و "كرميئل"، قد اعتدوا على رعاة أغنام في تجمع سادة الثعلة، ما أدى لإصابة المواطن يوسف حماد عليان عوض بكسر في قدمه، نُقل إثرها إلى مستشفى الاعتماد ببلدة يطا.

وفي السياق، منع مستوطنون الرعاة في منطقة عين البيضا من رعي مواشيهم، وأجبروهم على مغادرة الأراضي الرعوية.