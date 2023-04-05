بشرط الإبعاد عن المسجد: إطلاق سراح معظم المعتقلين من الأقصى

ذكر محامٍ أن "الشرطة أفرجت عن 379 معتقلا، بشرط الإبعاد عن الأقصى والبلدة القديمة في القدس، بعد إجراء تحقيقات ميدانية، وتسجيل الأسماء، وأرقام الهويات، لكافة المعتقلين".

أطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، سراح معظم المعتقلين الذين اعتقلتهم قواتها، خلال اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك، الليلة الماضية، وفجر اليوم، الأربعاء.

جاء ذلك بحسب ما أفاد محمد محمود، محامي "مركز معلومات وادي حلوة- القدس"، والذي أشار إلى "عدد الاعتقالات من المسجد الأقصى خلال اقتحام المصلى القبلي، بلغ 440 معتقلا من مدينة القدس والداخل الفلسطيني ومدن الضفة الغربية".

وذكر محمود أن "الشرطة أفرجت عن 379 معتقلا، بشرط الإبعاد عن الأقصى والبلدة القديمة في القدس، بعد إجراء تحقيقات ميدانية، وتسجيل الأسماء، وأرقام الهويات، لكافة المعتقلين".

وأضاف أن "14 معتقلا تم تحويلهم لاستكمال التحقيق في "غرف 4" في المسكوبية، و47 معتقلا حولوا الى "وحدة الشرطة الجديدة في المسكوبية".

وأكد محمود أن من بين المعتقلين 65 فتى.

يأتي ذلك فيما طالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية، ووقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي، على المسجد الأقصى المبارك، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والحفاظ على حقه في حرية العبادة، مُدينا المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد.

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ويبحث مجلس الأمن الدولي، في جلسة مغلقة غدا الخميس، التطورات في الأقصى، بناء على طلب فلسطيني أردني، وفق ما أفاد المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة، والذي ذكر أن الجلسة تأتي "من أجل ضمان عدم تكرار ما حدث في الأقصى".

وأكد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، في بيان أصدره مساء اليوم، أن المسجد الأقصى لم ولن يغلق في وجه المعتكفين، "كل حسب استطاعته وبرنامجه ونيته، طيلة أيام وليالي شهر رمضان الفضيل".