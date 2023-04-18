اعتقالات بالقدس وإصابات بمواجهات مع الاحتلال بالخليل

أفادت مصادر فلسطينية محلية بأن المواجهات اندلعت عند حاجز أبو الريش قرب الحرم الإبراهيمي الشريف، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب الفلسطينيين،

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات متأخرة من الليل، شابين في القدس المحتلة، فيما أصيب عشرات الشبان بالاختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية محلية بأن المواجهات اندلعت عند حاجز أبو الريش قرب الحرم الإبراهيمي الشريف، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب الفلسطينيين،

وتسبب ذلك بإصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، وقد جرى علاجهم ميدانيا.

وفي القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، شابين من أمام أحد أبواب المسجد الأقصى بعد الاعتداء عليهما.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال اعتدت على الشابين موسى وعيسى العباسي بالضرب المبرح، قبل أن تعتقلهما من أمام باب المغاربة.

وخلال الربع الأول من العام الحالي، اعتقلت قوات الاحتلال 700 فلسطيني من مدينة القدس بينهم 110 طفال و24 سيدة وفتاة.

ويأتي ذلك، في وقت تعرض مستوطنة شرقي جنين لعملية إطلاق نار الليلة الماضية، وذلك دون وقوع إصابات، بينما تم تشخيص تعرض منازل لطلقات نارية.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن مسلحين فتحوا النار من جهة بلدة جلبون شرقي جنين باتجاه مستوطنة " ميراف" على الجهة الشرقية من محافظة جنين وخارج الخط الأخضر، حيث تم تشخيص استهداف أحد منازل الكيبوتس للرصاص دون وقوع إصابات.

ونفذت سلطات الاحتلال والمستوطنون أكثر من 436 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال شهر مارس/ آذار الماضي، وفق تقرير أصدرته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.