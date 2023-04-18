الاحتلال يعتقل شابا على حاجز قلنديا زعم محاولته الاستيلاء على سلاح

اعتقل جنود الاحتلال المتمركزون على حاجز قلنديا، شابا لم تعرف هويته بعد، بزعم محاولته الاستيلاء على سلاح أحد الجنود على الحاجز.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، شابا على حاجز قلنديا العسكري، شمال مدينة القدس المحتلة.

واعتقل جنود الاحتلال المتمركزون على حاجز قلنديا، شابا لم تعرف هويته بعد، بزعم محاولته الاستيلاء على سلاح أحد الجنود على الحاجز.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن عناصر الاحتلال الذين تواجدوا عند الحاجز، اعتقوا شخصا من سكان الضفة الغربية، في الأربعينات من عمره.

وزعمت أن "المشتبه به، الذي استعان بعكازيْن أثناء المشي، هاجم حارس أمن، وحاول الاستيلاء بالقوة على السلاح الذي كان بحوزته دون أن ينجح بذلك".

وأضافت أن عناصرها، "سيطرت على المشتبه به".

وفي سياق ذي صلة، اعتقلت قوات الاحتلال، الثلاثاء، شابا من بلدة بيتونيا، عند حاجز عسكري قرب نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فؤاد محمد أبو فريح البدوي (27 عاما) عند أحد الحواجز العسكرية قرب نابلس، أثناء عودته إلى رام الله.