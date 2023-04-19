عباس يبحث مع ولي العهد السعودي مستجدات القضية الفلسطينية

بحث اللقاء، العلاقات الفلسطينية السعودية وسبل تعزيزها، وتم الاتفاق على استمرار التنسيق على المستويات كافة، كما تم بحث الأوضاع في المنطقة، وسبل إنجاح القمة العربية القادمة في الرياض.

بحث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مع ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، المستجدات على القضية الفلسطينية، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأربعاء، في مدينة جدة.

وأطلع عباس، ولي العهد السعودي، على آخر التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وبحث اللقاء، العلاقات الفلسطينية السعودية وسبل تعزيزها، وتم الاتفاق على استمرار التنسيق على المستويات كافة، كما تم بحث الأوضاع في المنطقة، وسبل إنجاح القمة العربية القادمة في الرياض.

وأشاد عباس بالإنجازات الكبيرة والنهضة الشاملة التي حققتها المملكة العربية السعودية في المجالات المختلفة في ظل رؤيتها 2030، مثمنا دوره السعودية الفاعل والمهم في دعم قضايا الأمة، وفي الطليعة منها دعم قضية الشعب الفلسطيني، وصولا لنيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والسيادة في الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والتمسك بمبادرة السلام العربية.

من جانبه، أكد ولي العهد السعودي، مواقف المملكة الثابتة لدعم القضية الفلسطينية وأن ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.

وحضر الاجتماع، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى السعودية باسم الأغا.

ومن الجانب السعودي، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الدولة مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير السعودية لدى الأردن نايف السديري.

ويتزامن تواجد عباس في السعودية، مع زيارة وفد رفيع من حركة حماس بقيادة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إلى السعودية، هي الأولى من نوعها منذ سنوات.

وكان عباس قد وصل مدينة جدة، الإثنين، بدعوة رسمية من السعودية.