في نابلس اجراءات احتلالية مشدّدة وفي الخليل عربدة للمستوطنين

جنوب نابلس: "مستوطنين أطلقوا ماشيتهم في حقول المزارعين على مساحة تقدر بخمسة دونمات في تجمع الزويدين بمسافر يطا، ما أدى إلى إتلاف محاصيل زراعية (قمح وشعير وبرسيم وكرسنة) تعود لعائلة الزويدين"

شدّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تضييقاتها وإجراءاتها على الحواجز العسكرية المنتشرة في محيط مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال "تواصل إغلاق عدد من الحواجز المحيطة بالمدينة، وتقوم بتفتيش المركبات، والتدقيق في بطاقات المواطنين".

كما وشهد حاجزا حوارة وزعترة، جنوب المدينة، في ثاني أيام عيد الفطر، اليوم السبت، "إغلاقات من بعض الجهات، فيما يشهد حاجزا صرة ودير شرف أزمة مرورية بسبب إعاقة الاحتلال لحركة المواطنين عبرهما في كلا الاتجاهين".

مخيم شعفاط

إلى ذلك، اندلعت مواجهات مع الاحتلال في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية اقتحمت قوات الاحتلال المخيم، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاصَ المعدني المغلف بالمطاط، وقنابلَ الصوت، والغازَ السام المسيّل للدموع"، دون أن يبلغ عن إصابات.

عربدة المستوطنين الأوباش

وفي الغضون، أتلف مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، محاصيل زراعية شرق بلدة يطا، جنوب الخليل.

وأفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، راتب الجبور، في تصريحات لـ"وفا"، بأن "مستوطنين أطلقوا ماشيتهم في حقول المزارعين على مساحة تقدر بخمسة دونمات في تجمع الزويدين بمسافر يطا، ما أدى إلى إتلاف محاصيل زراعية (قمح وشعير وبرسيم وكرسنة) تعود لعائلة الزويدين".

وأضاف الجبور أن "عراكًا بالأيدي دار بين أصحاب الأرض العزل الذي حاولوا إبعاد الماشية، والمستوطنين المسلحين"، وأن "جيش الاحتلال حضر للمكان ووفر الحماية للمستوطنين".

بيت ريما شمال غرب رام الله

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، شابًا من بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية إن "فرقة من قوات الاحتلال قامت باعتقال الشاب، معتز عبد الباسط البرغوثي (22 عامًا)، عقب دهم منزل ذويه وتفتيشه"، وأضافت أن "مواجهات اندلعت في البلدة"، دون أن يبلغ عن إصابات.

وكان قد أصيب طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، في قرية العرقة جنوب غرب جنين أثناء تواجده بالقرب من سياج الفصل العنصري، المقام على أراضي القرية، وجرى نقله إلى المستشفى، ووصفت إصابته بالمتوسطة.