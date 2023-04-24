مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات في نابلس

أفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 12 فلسطينيا من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الشبان، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة خلال التصدي لقوات الاحتلال في مدنية نابلس.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 12 فلسطينيا من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاعتقالات في محافظتي جنين ونابلس، خلالها تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واقتحمت قوات الاحتلال مناطق متفرقة من مدينة نابلس شمالي الضفة، ودارت مواجهات واشتباكات بين الشبان وجنود الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال يزن أصلان عقب اقتحام منزله في شارع 15 بنابلس، إضافة لاعتقال إيهاب فريد أبو ضهير من المحافظة.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر علاء الأعرج وأجرت معه تحقيقا، واعتدت عليه وانسحبت دون اعتقاله.

وفي مخيم عسكر اعتقلت قوات الاحتلال يوسف الأشقر، وعمار شرايعة عقب اقتحام منزليهما.

ومن بلدة بيتا جنوبي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال حمدان حمايل وعبد الله خضير عقب اقتحام منزليهما.

وأكدت مجموعات "عرين الأسود" في بيان مقتضب أن مجموعاتها قامت بالتصدي والاشتباك مع قوات الاحتلال بصليات من الرصاص والعبوات محلية الصنع، عقب اقتحامِها المنطقة الغربية لمدينة نابلس.

وفي مخيم عقبة جبر قضاء أريحا، أفادت جمعية الهلال الفلسطيني بإصابة أربعة شبان أحدهم تم اعتقاله خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد واعتقلت الأسيرين المحررين ياسر محمد علي عمارنة، وعبد الله أحمد حرز الله، وسعيد مأمون عبادي من يعبد، وعدي ستيتي من كفر قود بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل أيوب عفانة في بلدة صور باهر وعمدت على تخريب محتوياته.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد أبو خضير عقب اقتحام منزله في بلدة صوريف.