اعتقالات بالضفة وإصابات بمواجهات بأريحا والخليل

أفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 13 فلسطينيا بينهم عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما بلغ عن إصابات في أريحا والخليل خلال التصدي لقوات الاحتلال.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 13 فلسطينيا بينهم عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

وأعاد الاحتلال اعتقال عضو المجلس التشريعي عزام سلهب وثلاثة من أبناءه، وهم: مالك وعبد الله وحمزة، بعد اقتحام منازلهم في مدينة الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مصطفى القاضي، عقب دهم منزله في حي الجنان، وسط مدينة البيرة.

وذكر نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أرقم هرشة، عقب اقتحام منزل عائلته في قرية قفين، شمالي مدينة طولكرم، والشاب عماد أبو عصبة من حي ذنابة في المدينة.

وطالت الاعتقالات، كلا من: يمان بعيرات وأدم حمايل، من منزليهما في بلدة كفر مالك، قضاء رام الله، بالإضافة للشابين عبد الكريم أبو عليا وماجد النعسان، من بلدة المغير.

إلى ذلك، أصيب فلسطينيان فجر اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، عقب اقتحامها مخيم عين السلطان غرب محافظة أريحا.

وأفادت مصادر فلسطينية محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عين السلطان غرب أريحا، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على الشبان، ما أدى لإصابة اثنيْن بالرصاص الحي.

واندلعت مواجهات في مخيم العروب شمال الخليل مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، حيث قامت بقمع الشبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، في ساعات متأخرة من الليل، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، في بلدة بيت أمر قضاء الخليل، فيما تركزت مواجهات أخرى مع الجيش في بيت لحم.