اقتحامات للأقصى والاحتلال يهدم 18 شقة سكنية بشعفاط

هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، عمارة سكنية تضم 18 شقة في منطقة ضاحية السلام في مخيم شعفاط بمدينة القدس.

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي وفرت الحماية للجرافات التي قامت بهدم مبنى سكني في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

ونشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية، ودققت فيها.

وتتواصل الدعوات المقدسية لتكثيف الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى ومصلى باب الرحمة لإفشال مخططات الاحتلال ضده.

هدم عمارة سكنية مؤلفة من 6 طوابق في مخيم شعفاط

إلى ذلك، هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، عمارة سكنية تضم 18 شقة في منطقة ضاحية السلام في مخيم شعفاط بمدينة القدس.

وقال عامر البكري، إنهم تفاجأوا صباحًا بقوات الاحتلال التي تحاصر المبنى لهدمه دون أي مخالفات أو تحذيرات مسبقة.

وأضاف أن المبنى مكون من 6 طوابق في كل طابق 3 شقق تقدر مساحة الشقة الواحدة منهم بـ 150 مترا، مشيرا إلى أن الطابق الأول من المبنى مأهول بالسكان فيما الباقي لازال قيد الانشاء.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال أخرجت سكّان المبنى بالقوة ومنعتهم من إخراج محتويات شققهم.

وأوضح البكري أنه كان من المقرر أن يضم المبنى 12 طابقا، وكان من المفترض أن يتملك شقته في الطابق الثامن من المبنى على مساحة 170 مترًا يسكنها مع زوجته وأبناؤه الأربعة.

ووزعت سلطات الاحتلال مئات إخطارات الهدم في نيسان/أبريل الماضي، بحجة البناء دون ترخيص، إضافةً لاستدعاءات لمقابلة وحدة التحقيق في بلدية الاحتلال بمدينة القدس.