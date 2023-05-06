إصابة طفل برصاص الاحتلال في كفر قدوم ومواجهات في البيرة

في مدخل البيرة الشمالي، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال، مساء السبت.

أصيب طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وجاء في التفاصيل، أن طفلا (12 عاما) أصيب بعيار مطاطي في الرقبة، خلال مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في البلدة.

وأحيل الطفل على إثر ذلك إلى مستشفى "رفيديا" في نابلس لتلقي العلاج.

وفي مدخل البيرة الشمالي، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال، مساء السبت.

وتخلل المواجهات إطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام باتجاه الشبان، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.