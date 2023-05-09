أبو حمزة: سنواجه عدوان الاحتلال بكل ثبات.. الجهاد: ردنا لن يتأخر

استهدفت الغارات الإسرائيلية شققا سكنية ومنازل تتبع لقيادات عسكرية في حركة الجهاد في القطاع، ما أدى إلى استشهاد 13 شخصا بينهم أطفال ونساء.

أكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، جهوزية السرايا والمقاومة بدفع التزامها وواجبها تجاه دماء الشهداء، قائلا "سنواجه العدوان بكل ثبات وإقدام".

الغرفة المشتركة: على الاحتلال الذي بادر بالعدوان أن يستعد لدفع الثمن

وحملت الغرفة المشتركة للمقاومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات جريمته وقالت في بيان مقتضب "على الاحتلال وقادته الذين بادروا بالعدوان أن يستعدوا لدفع الثمن".

ونعت حركة الجهاد الإسلامي، الشهداء الذين ارتقوا في سلسلة غارات للطائرات الحربية الإسرائيلية، على عدة مناطق في قطاع غزة.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية شققا سكنية ومنازل تتبع لقيادات عسكرية في حركة الجهاد في القطاع، ما أدى إلى استشهاد 13 شخصا بينهم أطفال ونساء.

وقال أبو حمزة في كلمة مسجلة إن "الاحتلال ارتكب جريمة جديدة بحق شعبنا ومجاهدينا بمجازر متفرقة في قطاع غزة، بمجازر يندى لها جبين الإنسانية بحق المدنيين ضانا أن هذه الجرائم ستكون له طوق نجاة".

وأضاف "نزف ثلة من قادتنا وشعبنا ونؤكد أنها لن تزيدنا إلا إيمانا بالله وتسليما بقضائه، وإصرارا على سلك طريقهم والذي ستكون نهايتها هزيمة للاحتلال وقادته".

ودعا الناطق باسم سرايا القدس، "الشعب الفلسطيني للصبر والالتفاف نحو المقاومة كخيار إستراتيجي لصد العدوان على طريق التحرير، والمجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الأبرياء في بيوتهم ستزيد شعبنا تمسكا بالمقاومة حتى التحرير".

وقال "سيخلف القائد ألف قائد وسنواصل الدرب حتى زوال الكيان عن أرضنا".

وفجر اليوم، استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، في سلسلة غارات للطائرات الحربية الإسرائيلية، على عدة مناطق في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أن الإحصائية الأولية للعدوان الإسرائيلي بلغت 13 شهيدا وإصابة 20 شخصا بجراح مختلفة حتى اللحظة.

الجهاد: الرد على عدوان الاحتلال لن يتأخر

قالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان إنه "في سياق الحرب التي يشنها الاحتلال الصهيوني على شعبنا في كل أماكن تواجده، ارتكب العدو مجزرة غادرة وبشعة استهدفت مبانٍ سكنية في قلب الأحياء المكتظة في مدينتي غزة ورفح"ز

وحملت الجهاد الاحتلال كامل المسؤولية عن هذه المجزرة ووصفتها بـ "الإرهابية الغادرة والبشعة، التي تجاوزت كل الحدود ومثلت انتهاكا خطيرا لوقف إطلاق النار".

وأكدت "أن الرد الفلسطيني على هذه المجزرة العدوانية البشعة لن يتأخر"، مشددة على أن "سرايا القدس والمقاومة لن تتهاون أبداً أمام هذه الدماء الطاهرة".

وتابعت الحركة في البيان "لن يحقق العدو أهدافه ومبتغاه من وراء هذه الجريمة النكراء، فالمقاومة صفوفها موحدة، ومواقفها ثابتة".

وأشارت إلى أنها "ستكون أكثر إصرارا على مواصلة مسيرتها والقيام بواجباتها المقدسة في مقاومة العدو، وخلف قادة سرايا القدس رجال قادة وجنود أشداء يحفظون العهد والوصية ويحملون الأمانة بكل مسؤولية وتصميم على القتال واستنزاف العدو ومواجهته في كل الساحات"، بحسب ما ورد في بيان الجهاد.