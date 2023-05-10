اشتباكات واعتقالات في الضفة

تركزت المداهمات في محافظات نابلس، وجنين وأريحا، وطولكرم، حيث تم خلالها اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها اشتباكات مسلحة ومواجهات في بعض المناطق، واعتقالات طالت عددا من الشبان.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 15 شابا في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت المداهمات في محافظات، الخليل، ونابلس، وجنين وأريحا، وطولكرم، حيث تم خلالها اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال محمود دوابشة، من بلدة دوما، وعبد الله ومحمود ومجاهد عديلي من بلدة أوصرين قرب نابلس، إضافة لفادي معلا من بلدة بيتا قضاء نابلس.

ومن محافظة أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى علي بسام أبو العسل، من مخيم عقبة جبر، بعد دهم منزله وتفتيشه.

واعتقلت قوات الاحتلال باسل أبو سمري، من مخيم طولكرم، ورياض صوافطة من بلدة طوباس.

وفي محافظة الخليل، تركزت الاعتقالات في بلدة بيت أمر وطالت كل من: خالد العلامي، والقاسم خالد العلامي، والقسم خالد العلامي، ووليد مسيف صبارنة، وحسن وليد صبارنة، ورشاد جرادات من بلدة سعير.

واندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة بالضفة، ففي جنين، أطلق مسلحون النار صوب حاجز "دوتان" العسكري جنوب غرب جنين، وانسحبوا من المكان بسلام.

وقالت "كتيبة جنين" إنها خاضت اشتباكا مسلحا مع قوات الاحتلال بمحيط مستوطنة "دوتان"، في إطار ردها الأولي على اغتيال الشهيد القائد طارق عز الدين ورفيقيه القائدين وشهداء غزة.

وفي نابلس، أطلق مسلحون النار صوب حاجز بيت فوريك شرق نابلس، انتشرت على إثرها قوات الاحتلال في المنطقة وأغلقوا الحاجز وانسحب المنفذون بسلام.

وفجر الثلاثاء، شن طيران الاحتلال سلسلة غاراته على مناطق متفرقة في قطاع غزة، شملت شقتين سكنيتين ومنزلا ومواقع للمقاومة الفلسطينية، ما أسفر عن استشهاد 15 فلسطينيا وعشرات الجرحى.

وأطلق جيش الاحتلال رسميا اسم "الدرع والسهم على عدوانه الذي بدأ بشنه على قطاع غزة فجر اليوم، كما قرر إغلاق معبري بيت حانون "إيرز" و"كرم أبو سالم" التجاري الواقعين شمال وجنوب قطاع غزة، حتى إشعار آخر.