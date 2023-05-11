غزة: تشييع جثامين شهداء خانيونس

بين الجثامين التي شُيّعت، جثمان مسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، علي حسن غالي.

شيّع المئات في قطاع غزة، جثامين 3 فلسطينيين قتلوا في غارة شنّتها طائرة حربية إسرائيلية على مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، فجر الخميس.

وسبق وأن أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة عن "استشهاد 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية جنوبي القطاع".

("الأناضول")

ولاحقا، أعلنت "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، عن استشهاد عضو المجلس العسكري ومسؤول الوحدة الصاروخية لديها علي حسن غالي، ليرتفع عدد القتلى من قياداتها منذ فجر الثلاثاء إلى أربعة.

("الأناضول")

كما قالت حركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان، إن "شقيق القائد في سرايا القدس، محمود غالي، وابن شقيقته محمد عبد الجواد، كانوا برفقته وارتقوا شهداء".

("الأناضول")Getty Images)

وأدّى المشيّعون صلاة الجنازة على الجثامين بشكل منفصل في مسجدي "الرحمة" بمدينة خانيونس، و"الصالحين" بمدينة رفح، قبل مواراتها الثرى.

("الأناضول")

ومنذ فجر الثلاثاء، تنفذ طائرات إسرائيلية هجمات على غزة، أسفرت عن استشهاد 25 فلسطينيا، بينهم 6 أطفال و4 نساء، و4 من قادة "سرايا القدس"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية، أمس الأربعاء، بالرد برشقات صاروخية وصلت تل أبيب ومدن وسط البلاد.

وتبذل أطراف إقليمية ودولية جهودا لوقف العدوان الإسرائيلي الجديد على غزة، لكنها لم تحقق اختراقا حتى الآن.