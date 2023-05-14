اشتباكات بالبلدة القديمة بنابلس ومواجهات واعتقالات بالضفة

أفاد نادي الأسير باعتقال الاحتلال عددا من الفلسطينيين، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس(Getty Images)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات وإصابات وحالات اختناق، واعتقالات في بعض المناطق، في وقت اندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال في البلدة القديمة في نابلس.

وأفاد نادي الأسير باعتقال عددا من الفلسطينيين، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الأحد، مدينة نابلس من عدة محاور، حيث حاصرت منزل عائلة الشهيد أدهم مبروكة الشيشاني، في البلدة القديمة.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية نحو نابلس، حيث دوت صافرات الإنذار بالبلدة القديمة.

اشتباكات وإصابات في نابلس

واعتلت فرق قناصة الاحتلال الأسطح في البلدة القديمة بنابلس، فيما سمع صوت إطلاق نار وانفجارات.

واستهدف مسلحون قوات الاحتلال بعبوة محلية الصنع ووابل من الرصاص في منطقة كروم عاشور في نابلس.

وانتشرت قوات الاحتلال قرب مدرسة ظافر المصري برأس العين في المدينة، حيث أعلن عن تأجيل الدوام في محيط البلدة القديمة.

وقال الهلال الأحمر في نابلس إن طواقمه نقلت إصابة اختناق بالغاز إلى المستشفى الوطني، كما بلغ عن إصابة شاب برصاص الاحتلال الحي.

وبلغت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة واحدة بالرصاص الحي في الأطراف وصلت مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، نتيجة عدوان الاحتلال على المدينة صباح اليوم.

ووفقا لنادي الأسير، فإن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها للبلدة القديمة شابين، حيث جرى تحويلهم إلى منطقة مجهولة.

وقال نادي الأسير في بيان مقتضب إن الاحتلال اعتقل الشابين إياد التكروري ومصعب مظهر من مجموعة "عرين الأسود"، بعد اقتحامه البلدة القديمة، والمتهمين بتنفيذ عملية حوارة في رمضان.

مواجهات واعتقالات في الضفة

يأتي ذلك، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، في ساعات متأخرة من الليل خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة حوسان غرب بيت لحم.

واندلعت مواجهات في منطقة "المطينة" عند المدخل الشرقي للبلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة طمون جنوب طوباس.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل الشاب عبود هزاع بني عودة، أثناء مروره عبر حاجز عسكري شرق بلدة طمون.

واعتقلت قوات الاحتلال، الطفل أيسر أحمد بشناق من بلدة رمانة قضاء جنين، وذلك عقب اقتحامها للقرية ولبلدة زبوبا، كما نصبت حاجزين عسكريين عند مدخلي البلدتين، وشرعت بتفتيش مركبات الفلسطينيين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية.

وانتشرت قوات الاحتلال انتشرت بين كروم الزيتون وفي محيط المنازل في بلدة رمانة.

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