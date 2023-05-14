مصرع الفتى قصي المسالمة بانقلاب مركبة دفع رباعي في الخليل

ضحية الحادث في بيت عوا غرب الخليل، اليوم، قصي مناع المسالمة، ابن الصف الثامن في مدرسة ذكور بيت عوا الثانوية.

لقي فتى، يبلغ من العمر 14 عاما، مصرعه نتيجة تعرضه لحادث سير ذاتي في بلدة بيت عوا، غرب الخليل، اليوم الأحد.

وأفادت مصادر إعلامية في الخليل أن ضحية الحادث قصي مناع المسالمة، ابن الصف الثامن في مدرسة ذكور بيت عوا الثانوية.

وأوضح الناطق بلسان الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، بأن "الحادث ناجم عن فقدان الطفل السيطرة على مركبة دفع رباعي جبلية غير قانونية كان يقودها الأمر الذي أدى لانقلابها بجانب الطريق مما أسفر عن وفاته".

وأكد أنه "إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه".

وحذر ارزيقات المواطنين كافة من "التعامل مع المركبات غير القانونية وضرورة منع أبنائهم من قيادتها نظرا لما تشكله من خطورة على حياتهم".