في ذكرى النكبة: الاحتلال يقمع مسيرة قرب رام والله ويستولي على أراض بقلقيلية

شارك المئات في المسيرة التي نظمت إحياء لذكرى النكبة الـ75، وعند اقترابهم من الحاجز العسكري المقام على مدخل النبي صالح، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاههم.

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الإثنين، مسيرة سلمية في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وجاء في التفاصيل، أن عددا من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع نحوهم.

وشارك المئات في المسيرة التي نظمت إحياء لذكرى النكبة الـ75، وعند اقترابهم من الحاجز العسكري المقام على مدخل النبي صالح، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاههم.

إلى ذلك، استولت سلطات الاحتلال على 14 دونما من أراضي محافظة قلقيلية.

وفي التفاصيل، فإن الاحتلال استولى على أراض من بلدات جيت، وفرعتا، وتل مزروعة بأشجار زيتون تعود إلى 10 عائلات، علمًا أن هناك مخططا لتوسعة البؤرة الاستيطانية "حفات غلعاد" المقامة على أراضي كفر قدوم، وجيت، وصرة، وتل، وفرعتا شرق قلقيلية.