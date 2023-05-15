مواجهات واعتقالات بالضفة وسقوط مسيرة للاحتلال بطولكرم

اقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، حيث أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطقة مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الشبان.

وأفاد نادي الأسير باعتقال 7 شبان من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، حيث أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين عصام طحاينة، وشادي العمري من السلة الحارثية قرب جنين.

إصابات في بيت أمر

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سامي جرادات من بلدة سعير، بعد مداهمة منزله وتفتيشه، والشاب أمير عصافرة.

واعتقلت قوات الاحتلال مطاردا بعد اقتحام بلدة عارورة شمالي مدينة رام الله.

وداهمت قوات الاحتلال البلدة بالدوريات العسكرية وناقلات الجنود، واعتقلت المطارد طارق صالح ونقلته إلى جهة مجهولة.

وشهدت عارورة اقتحامات متتالية خلال الأسابيع الماضية بهدف اعتقال صالح.

وخلال الاقتحام اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من البلدة، دون وقوع إصابات.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر، واندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام، ما أسفر عن إصابة شابين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق.

سقوط مسيرة للاحتلال في مخيم طولكرم

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مهراج إبراهيم شحادة بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته في مخيم طولكرم.

وأفادت إذاعة الجيش بأن طائرة مسيرة من نوع "سكاي رايدر" سقطت خلال اقتحام قوات الجيش لمخيم طولكرم، حيث تم جمع حطام المسيرة، ويجري التحقيق في الحادث، فيما أكدت جيش الاحتلال أنه لا يوجد أي مخاوف من تسريب مواد من المسيرة.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المخيم في ساعات الصباح الأولى، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية والقنابل الصوتية، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين، ونشرت قناصتها على أسطحها.