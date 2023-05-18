إصابات واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة

طالت الاقتحامات بلدات جلبون، وعربونة، والجلمة، وفقوعة في مدينة جنين ضمن حملة تفتيش واسعة، بينما شهدت الأخيرة مواجهات تخللها إطلاق قنابل الصوت والغاز السام والأعيرة النارية.

أُصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق والرصاص المطاطي واعتقل 8 آخرون صباح اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

وحاصرت قوات كبيرة للاحتلال البلدة القديمة بنابلس عقب اقتحامها، كما تحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن مواجهات مع قوات الاحتلال وتسجيل جرحى وحالات اختناق.

وتعاملت فرق الهلال الأحمر الطبية مع إصابة بالرصاص المطاطي، وإصابتين برضوض و35 حالة اختناق خلال اقتحام الاحتلال لمدينة نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب خليل الشيخ من بلدة مراح رباح، والشاب محمد طقاطقة من بلدة بيت فجار قضاء بيت لحم، بعد مداهمة منزل ذويهما وتفتيشهما.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال حمدان حامد حمدان، من بلدة بيت سيرا بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.

بينما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة رأس كركر شمال غرب رام الله، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين وفتشتها.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد حسون من بلدة بيت أمرين قضاء نابلس، أثناء مداهمة عدة منازل في المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، فتى، وفتشت منزلا في بلدة السموع جنوب الخليل.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة السموع، واعتقلت الفتى عريب أحمد محمد الحوامدة (16 عاما) بعد أن داهمت منزل ذويه، كما فتشت منزل المواطن سفيان محمد الحوامدة وعبثت بمحتوياته.

وطالت الاقتحامات بلدات جلبون، وعربونة، والجلمة، وفقوعة في مدينة جنين ضمن حملة تفتيش واسعة، بينما شهدت الأخيرة مواجهات تخللها إطلاق قنابل الصوت والغاز السام والأعيرة النارية.

وشهدت مناطق أخرى في الضفة الغربية اقتحامات للاحتلال مع ساعات الفجر الأولى، بينها بلدة بيت عور التحتا غرب رام الله، وبلدة برقة شرق المدينة.