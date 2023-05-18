إصابة طفل برصاص الاحتلال في مخيّم عايدة شمال بيت لحم

جاء ذلك وفق بيان صادر عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أفاد بأن الطواقم الطبية، "تعاملت مع 38 إصابة خلال مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس".

أصيب اليوم الخميس، طفل (14 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم عايدة، شمال بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال، أطلقت النار صوب طفل كان يتواجد في منطقة المفتاح على المدخل الشرقي لمخيم عيادة، حيث كانت تنظم فعالية لإحياء ذكرى النكبة، ما أدى إلى إصابته بالرصاص الحي في القدم والكتف.

ونُقل الطفل، عقب إصابته لى مستشفى الجمعية العربية في بيت جالا.

وأكد شهود عيان تواجدوا في المكان، أن المنطقة لم تشهد مواجهات مع الاحتلال.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب 38 شخصا، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء اقتحام مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أفاد بأن الطواقم الطبية، "تعاملت مع 38 إصابة خلال مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس".

وأوضحت الجمعية أن "هناك إصابة بالرصاص الحي، واثنتين بالرصاص المعدني، و35 جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع".

واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي اندلعت في ساعة مبكرة من فجر الخميس، خلال اقتحام نابلس.

وقال شهود عيان إن قوات إسرائيلية كبيرة، اقتحمت عدة أحياء من نابلس، وداهمت منازل فلسطينية وفتشتها.

وأضاف الشهود، أن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، فيما وقع اشتباك بين مسلحين والجيش.

واستخدم جيش الاحتلال الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما أغلق شبان فلسطينيون الطرق أمام المركبات العسكرية التي رشقوها بالحجارة والزجاجات الفارغة.