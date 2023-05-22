الاحتلال يهدم منزلا قرب رام الله

يذكر أن نحو 22 ألف منزل فلسطيني مخطر بالهدم في المنطقة "ج" في الضفة الغربية، ويضاف إليها 20 ألف منزل آخر في القدس مهددة بحجة "البناء من دون ترخيص".

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، منزلا في بلدة أم صفا، قضاء رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.

وقال رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح، لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال داهمت منطقة جبل الراس شرق البلدة، وهدمت منزلاً قيد الإنشاء تبلغ مساحته 200 متر مربع، ويعود لعائلة خالد قرعان، بحجة البناء في مناطق "ج".

وأضاف أن قوات الاحتلال جرفت أراضي وطرقا زراعية بالمنطقة.

واندلعت مواجهات في البلدة، أطلق الاحتلال خلالها وابلاً من قنابل الغاز السام والصوت، باتجاه الفلسطينيين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وارتكبت سلطات الاحتلال والمستوطنون أكثر من 442 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة خلال شهر نيسان/أبريل الماضي.

يذكر أن نحو 22 ألف منزل فلسطيني مخطر بالهدم في المنطقة "ج" في الضفة الغربية، ويضاف إليها 20 ألف منزل آخر في القدس مهددة بحجة "البناء من دون ترخيص".

وهدمت سلطات الاحتلال 953 منزلا فلسطينيا بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهجّرت 28 ألفا و446 فلسطينيا خلال سنة 2022.

وقال مكتب ممثل الاتحاد الأوربي في فلسطين، إن الرقم هو الأعلى منذ 2016، موضحا أن أكثر من 80% من المباني التي هدمت تقع في المنطقة المصنفة “ج”.

وذكر بيان المكتب أن 101 من المباني المهدمة ممولة من الاتحاد أو أعضائه بقيمة تتجاوز 337 ألف يورو، ما يمثل ثالث أكبر ضرر مالي للاتحاد منذ عام 2016.