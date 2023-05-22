مباحثات قطرية وأممية في غزة للحفاظ على الهدوء بالأراضي الفلسطينية

وصل السفير العمادي السبت إلى قطاع غزة في زيارة غير معلنة المدة يجري خلالها مباحثات مع مسؤولين محليين وأمميين من أجل تثبيت حالة الهدوء في القطاع والأراضي الفلسطينية عموما.

بحث رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير محمد العمادي، مع منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام بالشرق الأوسط، تور وينسلاند، سبل تجنب تدهور الوضع الميداني والحفاظ على الهدوء بالأراضي الفلسطينية، وذلك خلال لقاء بينهما في غزة اليوم، الإثنين.

وجاء في بيان نشرته اللجنة القطرية التابعة لوزارة الخارجية "بحث الطرفان سبل التعاون المشترك بين الجانبين لمحاولة تجنب تدهور الوضع الميداني، وسبل الحفاظ على الهدوء في المنطقة وآليات الوقف الفوري لأي إجراءات استفزازية قد تجر المنطقة نحو التصعيد".

واستعرض الجانبان مستجدات الأوضاع الإنسانية والميدانية في الأراضي الفلسطينية، حسب البيان.

العمادي ووينسلاند خلال لقائهما في غزة

وأكد العمادي "على مواصلة جهود قطر لتهدئة الأوضاع والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني".

وثمن المسؤول القطري دور الأمم المتحدة في العمل على تحقيق الهدوء والتواصل مع كافة الأطراف لترسيخ الأمن والسلام في المنطقة.

ووصل السفير العمادي السبت إلى قطاع غزة في زيارة غير معلنة المدة يجري خلالها مباحثات مع مسؤولين محليين وأمميين من أجل تثبيت حالة الهدوء في القطاع والأراضي الفلسطينية عموما.

وشن الاحتلال بين 9 و13 أيار/ مايو الجاري عدوانا على قطاع غزة.

وعلى مدى الأيام الخمسة، شن جيش الاحتلال مئات الغارات على مناطق مختلفة من قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 سيدات.

وقالت "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، إن 11 شخصا من قادتها وعناصرها استشهدوا خلال العدوان.