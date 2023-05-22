مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات في أريحا وجنين

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت 13 فلسطينيا من الضفة جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين، خلال حملة مداهمات وتفتيشات نفذتها فجر اليوم الإثنين، في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في مخيم عقبة جبر ومدينة جنين.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت 13 فلسطينيا من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن قوات الأمن اعتقلت 13 فلسطينيا في الضفة الغربية، بشبهة ضلوعهم في عمليات مسلحة، فيما تم ضبط أسلحة ووسائل قتالية.

وعثرت قوات الاحتلال داخل إحدى الشقق في مخيم على مختبر لتصنيع عبوات ناسفة وفي داخلها عشرات الكيلوغرامات من المتفرجات التي كان من المفترض استخدامها لتنفيذ عمليات تفجيرية، على حد زعم جيش الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال كلا من: فوزي عويص، نور عويص، يزن عويص، أحمد عويص، ونائل عويص من مخيم بلاطة جنوب مدينة نابلس.

واندلعت اشتباكات مسلحة مع مسلحين، أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال وإصابة آخرين، خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاط.

ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان الثلاثة: أحمد محاجنة الشخشير، وأدهم محاجنة، وساهر محاجنة.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء من مدينة جنين، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات في حيي "المراح" و"خلة الصوحة"، وداهمت المنازل وعبثت بمحتوياتها قبل أن تعتقل الشبان الثلاثة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة مناطق من مدينة جنين، أسفرت عن إصابة شاب بجروح في وجهه بفعل شظايا رصاص الاحتلال، وجرى نقله إلى المستشفى للعلاج.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال مصعب معين الريماوي من بيت ريما، وعادل حجاجرة من مخيم عايدة قضاء بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين، مخيم عقبة جبر قضاء أريحا، وسط اشتباكات مسلحة مع مسلحين

وأكدت مصادر فلسطينية محلية، أن مسلحين تصدوا لاقتحام الاحتلال للمخيم وأمطروا دورياته بوابل من الرصاص، قبل أن تنسحب تلك القوات باتجاه حاجز الارتباط جنوب المخيم.