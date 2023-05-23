اشتية: "واشنطن تدير الصراع العربي الإسرائيلي ولا تبحث عن حل"

قال رئيس الوزراء الفلسطيني إن "إسرائيل كيان استعماري استيطاني تسبب إنشاؤه (1948) في نكبة شعب بأكمله".

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الثلاثاء إن "الولايات المتحدة الأميركية تدير الصراع العربي الإسرائيلي ولا تبحث عن حله، في وقت تغيب فيه اللجنة الرباعية الدولية"، وذلك خلال المؤتمر العام لنقابة الصحافيين الفلسطينيين المنعقد في رام الله.

وأوضح اشتية "هناك غياب لدور أميركي فاعل، لم تقدم الولايات المتحدة أي مبادرة للسلام ولم تبعث أي مبعوث للسلام، فهي تدير الصراع ولا تبحث عن حل له".

وتحدث عن "غياب اللجنة الرباعية الدولية مظلة الحل للصراع العربي الإسرائيلي" في وقت تمارس فيه إسرائيل "إجراما ممنهجا بحق أرضنا وشعبنا وشجرنا (..) وتعيد احتلال الضفة الغربية مربعا مربعا".

وتشكلت اللجنة الرباعية عام 2002 وتتكون من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا، وتسعى للتوسط في مفاوضات السلام بالمنطقة.

ومنذ نيسان/ أبريل 2014 توقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان والإفراج عن أسرى قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن "إسرائيل كيان استعماري استيطاني تسبب إنشاؤه (1948) في نكبة شعب بأكمله".

وتابع أن "القناص الإسرائيلي الذي قتل الصحافية شيرين أبو عاقلة (11 أيار/ مايو 2022) أراد أن يُرديها لتصبح شهيدة وتنضم لخمسين جنازة لصحافيين سبقوها".

وفي كلمته خلال المؤتمر، قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، إن حق أبو عاقلة "لن يسقط بالتقادم، وروحها ستلاحق القتلة المجرمين في المحاكم الدولية".

وتعقد نقابة الصحفيين الفلسطينيين مؤتمرها العام باسم "مؤتمر الشهيدة شيرين أبو عاقلة"، لاختيار أعضاء المجلس الإداري البالغ عددهم 63 عضوا، بالتزامن بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بحضور سياسي وصحفي واسع.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن اتحادات ونقابات صحفية عربية ودولية بينها الاتحاد الدولي للصحفيين.