انطلاق انتخابات مجلس طلبة جامعة بير زيت

يتوجه 12163 طالبا وطالبة أصحاب حق الاقتراع في جامعة بير زيت إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأربعاء، لانتخاب ممثليهم في مجلس اتحاد طلبة الجامعة.

تتنافس في الانتخابات على مقاعد مجلس طلبة جامعة بير زيت ثلاث كتل طلابية، وهي: كتلة الشهيد ياسر عرفات، وكتلة الوفاء الإسلامية، وكتلة القطب الطلابي التقدمي.

وأعلنت كتلة اليسار الموحد انسحابها من انتخابات مؤتمر مجلس الطلبة، ولم تنظر اللجنة التحضيرية للانتخابات بهذا الطلب، وذلك لانتهاء الفترة القانونية المخصصة للانسحاب.

ويبلغ عدد مقاعد مؤتمر مجلس الطلبة في دورته الحالية 2023-2024 في جامعة بير زيت 51 مقعدًا، وعدد الطلبة الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات 12163 طالبا وطالبة.

وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها في تمام الساعة 8:30 صباحا، وتغلق عند الساعة الرابعة مساء، فيما يقترع الطلبة في خمسة مراكز وهي: كلية الآداب، والهندسة، والتجارة، والعلوم، وقاعة كمال ناصر.

وشهدت الجامعة، أمس، مناظرة انتخابية بين الكتل المتنافسة، فيما عرضت أول أمس الكتل الطلابية دعايتها وبرامجها الانتخابية.