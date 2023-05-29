إصابات واعتقالات بمواجهات في الضفة

أفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 14 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الشبان.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 14 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

وتركزت الاقتحامات والمداهمات في محافظات الخليل، ونابلس، وجنين، ورام الله، حيث تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

ففي محافظة الخليل، اندلعت صباح اليوم مواجهات مع الاحتلال على مدخل مخيم الفوار، بعد إغلاق الشبان المخيم احتجاجا على تجاهل وكالة "أونروا" لتلبية مطالب أهل المخيم، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز على الشبان قرب مدخل المخيم، حيث أصيب العشرات بحالات اختناق.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال نورس تركمان، وحسن تميم حردان، ووالد الشاب نور الهصيص، والشيخ وليد عارف جلامنة، وصهيب وليد جلامنة، وإبراهيم عارف هصيص.

وشهدت مدينة جنين اشتباكات مسلحة بعد أن اقتحمتها قوات الاحتلال عند منتصف الليلة من عدة محاور، واعتلت قناصتها أسطح عدد من البنايات، خاصة في محيط مستشفى جنين الحكومي.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من المدينة، أطلقت خلالها الرصاص الحي باتجاههم، ما أدى إلى إصابة 8 منهم، أحدهم بجروح حرجة.

وشملت الاعتقالات والد الشاب خالد عماد بني عودة من طوباس، والفتى علي أبو شهاب من قلقيلية.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال يوسف منصور، وسامر عبد اللطيف عابد، وأحمد الأقرع، وهما من قبلان جنوب نابلس.

وأصيب 15 فلسطينيا بالاختناق بالغاز خلال مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال في مخيم عسكر.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أسرى سابقين في رام الله، وهم: محمد نوح هريش، وشقيقه محمود نوح هريش من بيتونيا، ومحمد صالح من دير أبو مشعل.