قوة خاصة للاحتلال تعتقل شابا شمالي الضفة

اعتقلت قوة إسرائيلية خاصة، مساء اليوم الثلاثاء، شابا من مدينة طولكرم، بعد مداهمة عناصر من وحدة "المستعربين، كشكا تجاريا عند دوار السلام، في الحي الجنوبي من مدينة طولكرم.

اعتقلت قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الثلاثاء، فلسطينيا، في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوة خاصة (مستعربون)، اعتقلت الشاب محمد عصام عودة من حي السلام في مدينة طولكرم شمالي الضفة.

وأشار الشهود إلى أن عملية الاعتقال تمت بعد اقتحام محل تجاري، وبمساندة قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بأن المعتقل هو الشاب محمد عصام عودة (29 عاما).

وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال أن "مستعربي ‘حرس الحدود‘" اعتقلوا "مشتبه بتورطه في نشاط إرهابي في مدينة طولكرم".

وفي نشاط عملياتي لجيش الاحتلال في منطقة الخليل، أعلن الجيش الإسرائيلي مصادرة سلاح من طراز "كارلو" في ما وصفته بـ"العملية الاستباقية".

وتأتي العملية بعد ساعات من إعلان مقتل مستوطن متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها في عملية إطلاق نار شمالي الضفة.

وكان المستوطن قد أصيب بجروح خطيرة إثر إطلاق نار قرب مستوطنة "حرميش" المقامة على أراضي طولكرم.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال داهمت عددا من قرى وبلدات محافظة طولكرم عقب العملية، وفتشت منازل، وصادرت أجهزة تسجيل وكاميرات.