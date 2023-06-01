وفدان من "حماس" و"الجهاد الإسلاميّ" إلى القاهرة لبحث فرص استمرار الهدوء في غزة

تهدف الزيارة إلى إجراء حوارات مع مسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، المسؤول عن الملف الفلسطيني، لبحث فرص استمرار الهدوء في القطاع والقضايا الثنائية. وسيبحث الوفد الحكومي من غزة قضايا اقتصادية مع الجانب المصري، بحسب ما أوردت صحيفة "لعربي الجديد" عبر

توجّه وفدان من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، اليوم الخميس، إلى القاهرة، للقاء مسؤولين مصريين، فيما يُتوقَّع كذلك أنّ يصل وفدان من قيادة الحركتين من الدوحة وبيروت إلى العاصمة المصرية، في وقت لاحق، للالتحاق بالوفدين، بحسب ما أفادت مصادر متعددة، ووسائل إعلام.

وتهدف الزيارة إلى إجراء حوارات مع مسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، المسؤول عن الملف الفلسطيني، لبحث فرص استمرار الهدوء في القطاع والقضايا الثنائية. وسيبحث الوفد الحكومي من غزة قضايا اقتصادية مع الجانب المصري، بحسب ما أوردت صحيفة "العربي الجديد" عبر موقعها الإلكترونيّ.

وقالت حركة "الجهاد الإسلامي"، إن وفدا من قادتها في قطاع غزة سيتوجه ظهر الخميس، إلى العاصمة المصرية القاهرة لبحث مستجدات القضية الفلسطينية.

وأضاف المتحدث باسم الحركة، داود شهاب: "إن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية مصرية، تلقاها الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة".

ولم يكشف شهاب عن موعد أو يوم وصول النخالة إلى القاهرة، لكنه قال "إنه سيصل في وقت لاحق"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" للأنباء.

أضاف أن "وفد الحركة الذي يضم قيادات من خارج وداخل قطاع غزة سيلتقي مسؤولين مصريين لبحث المستجدات السياسية داخل الأراضي الفلسطينية".

وأمس الأربعاء، قال مصدر للوكالة، إن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، تلقى دعوة رسمية لزيارة العاصمة المصرية القاهرة خلال أيام، لبحث القضية الفلسطينية.​​​​​​​

ومساء أمس، انتهت زيارة رسمية أجراها رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية للقاهرة، بدأها الإثنين.

ويعاني أكثر من مليوني فلسطيني من أوضاع معيشية متدهور للغاية في غزة؛ جراء حصار الاحتلال الإسرائيلي منذ 2007. وبحسب تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في أيار/ مايو 2022، أن نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت 47 بالمئة.