الاحتلال يهدم منزلين في رام الله والقدس

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة المزرعة، ووفرت الحراسة لعدة آليات وجرافات التي قامت بهدم منزل أسعد غازي شريتح، الواقع في منطقة "عين حراشة" في البلدة.

هدمت جرافات وآليات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، منزلين وإسطبلا للخيول في مدينتي رام الله والقدس، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال رئيس بلدية المزرعة الغربية بسام الخطيب، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها عدة جرافات هدمت منزل عائلة أسعد غازي شريتح، الواقع في منطقة "عين حراشة" غرب البلدة.

وأضاف، أن الاحتلال لم يخطر أصحاب المنزل بنية الهدم من قبل، إضافة إلى أن المنزل مبني منذ أكثر من 20 عاما، وتبلغ مساحته نحو 100 متر مربع، ويقع في المناطق المصنفة (ج)، وقرب البؤرة الاستيطانية "حورشة".

وأشار الخطيب إلى أن المستوطنين في هذه البؤرة يعتبرون من المتطرفين المتشددين الذين يهاجمون الفلسطينيين كل ما سنحت لهم الفرصة، إذ تقع مواجهات وصدامات على الدوام معهم، بحماية من جيش الاحتلال.

يذكر أن سلطات الاحتلال استولت على ستة آلاف دونم من مساحة البلدة الكلية التي تقدر بنحو 13 ألف دونم، ويحيطها من ثلاث جهات، باستثناء جهة الشرق عدد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وهي: مستوطنتا "نحلائيل"، و"تلمون"، وبؤرتا "حورشا"، و"كيريم راعيم".

الاحتلال يهدم منشآت في القدس

وفي مدينة القدس، هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال هدمت منزلا وإسطبلا للخيول في حي واد الجوز.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن المنزل والإسطبل لعائلة طوطح، التي هدم الاحتلال 3 منازل أخرى لها قبل عدة أشهر.

وتمنع سلطات الاحتلال البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج" دون تراخيص، والتي يعد من شبه المستحيل الحصول عليها.

ومنذ مطلع العام الحالي، هدمت سلطات الاحتلال 575 منزلا فلسطينيا في الضفة الغربية بما فيها مناطق شرق القدس.