هنية يبحث الأوضاع السياسية الفلسطينية مع رئيس المخابرات المصرية

هنية يعقد لقاء مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، ضمن سلسلة لقاءات يعقدها الأخير مع قيادات المقاومة الفلسطينية في غزة، لتثبيت وقف إطلاق النار، والحفاظ على قنوات اتصال مباشرة مع القاهرة.

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، الأوضاع السياسية الفلسطينية والتصعيد الإسرائيلي الأخير على غزة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الجانبان في العاصمة المصرية القاهرة، وفق بيان صادر عن حركة "حماس".

وكان هنية قد وصل إلى القاهرة يوم الأحد الماضي، على رأس وفد من الحركة في زيارة غير معلنة المدة، تلبية لدعوة رسمية تلقاها لزيارة مصر.

وبحسب البيان، "استعرض وفد الحركة نبذة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأوضاع السياسية والإقليمية وخاصة في الأراضي الفلسطينية، لا سيما عقب التصعيد الأخير على قطاع غزة، وكذلك الأوضاع في الضفة والقدس".

وأضافت الحركة في بيانها أن "اللقاء كان إيجابيًا ومثمرًا، وعكس حرص حماس ومصر على وحدة الموقف الفلسطيني وتخفيف معاناة شعبنا خاصة في قطاع غزة".

وأكد وفد قيادة حماس الحرص على "تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع الشقيقة مصر".

وأمس، الإثنين، أكد مسؤول المكتب الإعلامي لحركة "الجهاد الإسلامي"، داود شهاب، أن وفد من الحركة برئاسة أمينها العام زياد النخالة، اجتمع مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، كامل، "اغتيال قادة المقاومة" في قطاع غزة.

وقال شهاب: "التقى وفد حركة الجهاد برئاسة النخالة بالوزير عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية في القاهرة، بحضور عدد من كبار مسؤولي الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية".

وأشار إلى أن اللقاء كان "إيجابيا ومثمرا وعكس حرص مصر على سلامة ووحدة الموقف الفلسطيني وتخفيف معاناة الشعب خاصة سكان قطاع غزة بسبب الحصار المستمر منذ عدة سنوات".

وذكر المسؤول الإعلامي للحركة، أن الطرفين "بحثا مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الأوضاع السياسية والميدانية في الأراضي الفلسطينية خاصة التصعيد الأخير على غزة واغتيال قادة المقاومة، وما يجري في الضفة والقدس".

من جانبها، نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر مصريّ مطّلع، أن "اللقاءات التي يعقدها رئيس المخابرات العامة المصرية تناولت مجموعة من المحاور الخاصة بتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتحديد آليات وقنوات اتصال واضحة بين قيادة حركة الجهاد والمسؤولين في مصر، بما يمنع اندلاع مواجهات مسلحة في القطاع".

وأشار المصدر ذاته إلى أن كامل أكد استعداد مصر الكامل لتقديم كافة "التسهيلات المطلوبة" للقطاع، في ضوء تنسيق يشمل وجود السلطة الفلسطينية في عدد من المشروعات المقترح تنفيذها في القطاع، خلال الفترة المقبلة.

وبين 9 و13 أيار/ مايو الماضي، شنّت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة ضمن مواجهة مع "الجهاد الإسلامي"، راح ضحيتها 11 فردًا من قادة الحركة وعناصرها في القطاع، قبل أن تنتهي بوقف إطلاق نار عبر وساطة من مصر وقطر والأمم المتحدة.

في المقابل، أطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة رشقات صاروخية صوب مدن وبلدات إسرائيلية بينها تل أبيب والقدس، تسببت بمقتل شخصين وإصابة العشرات.