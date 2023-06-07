مصرع شابة دهسا في بيت لحم

أسفر حادث دهس وقع قرب مخيم الدهيشة في بيت لحم عن مصرع الشابة سوسن ضراغمة (33 عاما) متأثرة بجراحها الخطيرة.

لقيت الشابة سوسن عادل ضراغمة (33 عاما) من مخيم الدهيشة، مصرعها في حادث دهس وقع في بيت لحم مساء اليوم الأربعاء.

وجاء في التفاصيل، أن الضحية تعرضت لحادث دهس من قبل شاحنة على شارع القدس – الخليل قرب مخيم الدهيشة في بيت لحم.

وأحيلت الشابة، على وجه السرعة، إلى مستشفى اليمامة ببلدة الخضر غرب بيت لحم، بيد أنه جرى إقرار وفاتها بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة بأنه جرى التحفظ على السائق وإبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته.