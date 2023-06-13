الاحتلال يقتحم يعبد ويشن حملة اعتقالات ومداهمات لمنازل

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال البلدة منذ ساعات العصر وداهمت عدة أحياء فيها، وأغلقت حاجز "دوتان" العسكري ونصبت الحواجز العسكرية على مداخلها بذريعة تعرض مركبة مستوطن وجنود لإطلاق نار.

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء بلدة يعبد جنوب غرب جنين، ونفذت مداهمات لمنازل واعتقالات لعدد من الفلسطينيين.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال اعتقلت كل من رامي توفيق أبو بكر ومصطفى شوقي عبادي والأسير المحرر أحمد جواد أبو بكر، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين مؤمن محمود عبادي وأحمد ناصر عبادي بعد مداهمة منزليهما في حي الملول، قبل أن تفرج عنهما في وقت لاحق.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت البلدة منذ ساعات العصر وداهمت عدة أحياء فيها، وأغلقت حاجز "دوتان" العسكري ونصبت الحواجز العسكرية على مداخلها بذريعة تعرض مركبة مستوطن وجنود لإطلاق نار.

وأغلقت قوات الاحتلال الطريق الرابطة بين يعبد ومريحة وعدد من الطرق الفرعية بالسواتر الترابية، وشددت من حصارها العسكري على البلدة، ومنعت حركة تنقل المواطنين.

كما استولت قوات الاحتلال على مركبة، وعلى تسجيلات كاميرات مراقبة في البلدة، وشنت حملات مداهمة وتفتيش واسعة في المنازل والمحال التجارية.

وشهدت عدة أحياء في البلدة مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.