الشرطة تحقق في ملابسات وفاة فتاة في قلقيلية

وأكد العقيد ارزيقات، أنه تم إبلاغ النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على الجثة وإحالتها إلى معهد الطب العدلي، وذلك للوقوف على الأسباب المباشرة للوفاة.

شرعت الشرطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إجراءات البحث والتحري في ملابسات وفاة فتاة تبلغ من العمر (19 عاما) من بلدة كفر ثلث قضاء قلقيلية في الضفة الغربية.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، إنه وبناء على إشارة وصلت لغرفة عمليات الشرطة حول وصول جثة تعود لفتاة من بلدة كفر ثلث إلى مشفى درويش نزال الحكومي، على الفور تحركت قوة من المباحث العامة والأدلة الجنائية والتحقيقات، ومركز شرطة كفر ثلث إلى المكان، وباشرت إجراءات البحث لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.

وأكد العقيد ارزيقات، أنه تم إبلاغ النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على الجثة وإحالتها إلى معهد الطب العدلي، وذلك للوقوف على الأسباب المباشرة للوفاة.