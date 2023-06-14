إصابات طفيفة إثر حادث سير لحافلة حجاج فلسطينية في السعودية

"الحادث وقع عندما اصطدمت حافلة لحجاج دولة فلسطين بمركبة محلية في منطقة تبوك، ما أدى إلى إصابة أحد الحجاج بجروح في يده، إلى جانب عدد من الحجاج برضوض طفيفة".

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية، رئيس بعثات الحج الفلسطينية، الشيخ حاتم البكري، إن أحد حجاج المحافظات الشمالية أصيب بجروح، إثر حادث سير تعرضت له الحافلة التي يستقلها في منطقة تبوك، شمال المملكة العربية السعودية.

وأوضح الشيخ البكري، أن الحادث وقع عندما اصطدمت حافلة لحجاج دولة فلسطين بمركبة محلية في منطقة تبوك، ما أدى إلى إصابة أحد الحجاج بجروح في يده، إلى جانب عدد من الحجاج برضوض طفيفة.

وأكد أن طواقم وزارة الأوقاف تتابع تطورات حالة الحاج الذي نُقل إلى أحد المستشفيات في منطقة تبوك لحظة بلحظة، كما تتابع أوضاع الحافلة التي تعرضت للحادث مع السلطات السعودية.

وشكر البكري السلطات السعودية على سرعة استجابتها ومتابعتها للحادث وتقديم العلاج للمصاب، متمنيا السلامة لجميع حجاج بيت الله الحرام.