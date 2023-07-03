العدوان على جنين: إصابات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة

وانطلقت عدة دعوات للنفير العام وتصعيد الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، نصرة لجنين وتأكيدا على وحدة الدم الفلسطيني.

اشتباكات مع الاحتلال في جنين صباح اليوم (Getty Images)

اندلعت صباح اليوم الإثنين، مواجهات في عدة مناطق بالضفة الغربية بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي حاولت قمع المظاهرات الاحتجاجية المنددة بالعدوان على مدنية جنين ومخيمها.

وانطلقت عدة دعوات للنفير العام وتصعيد الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، نصرة لجنين وتأكيدا على وحدة الدم الفلسطيني.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلالي عند مدخل بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع خلال قمع مسيرة مركبات عند مدخل البلدة نصرة لجنين ومخيمها، أسفر عن إصابة عدد من الشبان بحالات اختناق.

وأعلنت فصائل العمل الوطني ومؤسسات محافظة طولكرم وفعالياتها، الحداد الشامل في جميع مناحي الحياة بالمحافظة، عل أرواح شهداء جنين ومخيمها.

وعمت أجواء الحداد في نابلس على أرواح شهداء مخيم جنين.

وامتنعت المحلات التجارية عن فتح أبوابها صباحا، وشهدت شوارع المدينة حركة مركبات ضعيفة، في الوقت الذي أحرق شبان إطارات مطاطية في ميدان الشهداء وسط المدينة.

وأعلنت إدارة جامعة النجاح عن التحول للدوام الإلكتروني اليوم، فيما أعلن مجلس اتحاد الطلبة عن تعليق الدوام ودعا الطلبة إلى النفير العام وتصعيد المواجهة والاشتباك مع قوات الاحتلال في كل أماكن تواجدها.

وخرجت في ساعات فجر اليوم مسيرات غاضبة في نابلس، خاصة بالبلدة القديمة ومخيم عسكر، نصرة لمدينة جنين ومخيمها في مواجهة الاجتياح الواسع.

وفي وقتٍ سابق من فجر اليوم بدأت قوات الاحتلال اعتداءً واسعًا على مخيم جنين شمال الضفة الغربية واستهدف طيرانها عدة أهداف في المخيم والأحياء المحيطة به، ما أدى لاستشهاد 5 فلسطينيين، وإصابة 27 آخرين بينهم 7 بحالة خطيرة.