مواجهات واعتقالات في الضفة

أفاد نادي الأسير باعتقال عددا من الشبان، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

مواجهات مع الاحتلال في الخليل (Getty Images)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

وأفاد نادي الأسير باعتقال عددا من الشبان، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

واعتقلت قوات الاحتلال ه‍شام أبو صالح من مدينة نابلس بعد مداهمة منزله والعبث في محتوياته.

ومن مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال من حي تل الرميدة الطفلين تيمور القصراوي، وإسحاق شاهين، إثناء عودتهما إلى منازلهما بالقرب من الحي.

وأصيب في ساعات متأخرة من الليل، أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال شرق مدينة قلقيلية، بينها إصابة وصفت بالخطيرة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قدوم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة أربعة فلسطينيين، بينهم مسن يبلغ من العمر 60 عاما.

واقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة بلدة العوجا شمالي أريحا وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز تجاه منازل الفلسطينيين.

وتواصلت أعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة والقدس المحتلة خلال 24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 14 عملا مقاوما خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، شملت عمليتي إطلاق نار وإلقاء عبوة ناسفة و3 عمليات إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، وإحراق نقطة عسكرية، و7 مواجهات تخللها إلقاء حجارة.