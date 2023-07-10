الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم محلين تجاريين ذاتيا

قال محمد الجولاني، إن بلدية الاحتلال أجبرته على هدم محلين تجاريين في ضاحية المعلمين ببيت حنينا، بحجة البناء دون ترخيص، بعد إخطاره بهدمها، مهددة إياه بدفع غرامات باهظة في حال قامت هي بهدمهما.

أجبرت بلدية الاحتلال في القدس صباح اليوم الإثنين، فلسطينيا من القدس على هدم محلين تجاريين ذاتيا في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، لتجنب غرامات الاحتلال المالية الباهظة.

وقال محمد الجولاني، إن بلدية الاحتلال أجبرته على هدم محلين تجاريين في ضاحية المعلمين ببيت حنينا، بحجة البناء دون ترخيص، بعد إخطاره بهدمها، مهددة إياه بدفع غرامات باهظة في حال قامت هي بهدمهما.

التضييق على أصحاب البسطات في باب العامود

وفي سياق منفصل، اعتدت طواقم بلدية الاحتلال وعناصر من شرطتها على أصحاب البسطات في شارعي صلاح الدين والسلطان سليمان بالقدس المحتلة.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال فرضت تضييقات على أصحاب البسطات في منطقة باب العمود، ومنعتهم من عرض بضائعهم، وأجبرتهم على إزالة أجزاء من بسطاتهم.

الاحتلال يعتقل مقدسيين ويمدد توقيف آخر

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الإثنين، شابين من مدينة القدس المحتلة، ومددت اعتقال شاب آخر.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من أحمد المالكي من مخيم شعفاط، ومحمد غراب من حي عين اللوزة في بلدة سلوان، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

ومددت سلطات الاحتلال اليوم اعتقال الشاب المقدسي أمير خضر عبيد حتى يوم الخميس المقبل.