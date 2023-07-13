تجدد اعتداءات المستوطنين: مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس

قال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن حوالي 20 مستوطنا هاجموا فلسطينيين من طوباس خلال تنزههم في منطقة عين الساكوت، واعتدوا عليهم بالضرب، ورشقوا مركباتهم بالحجارة ما أدى لتكسير زجاج بعضها.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما جددت عصابات المستوطنين الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم والعربدة على الطرقات بالضفة.

واندلعت مواجهات ليلية بين شبان وقوات الاحتلال، عقب اقتحامها بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال البلدة، وداهمت عدة أحياء فيها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفيرت، وأعاقت تحركات الفلسطينيين جنوب جنين.

وأعاقت قوات الاحتلال تحركات الفلسطينيين على الشارع الرئيس الرابط بين جنين ونابلس، بالقرب من بلدة سيلة الظهر.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري، وسيرت آلياتها في محيط قرى وبلدات جنوب جنين.

وفي القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل، شابين من بلدة أبو ديس.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت شابين، لم تعرف هويتهما بعد، خلال تواجدهما في الشارع الرئيس.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مازن جرادات من بلدة سعير، بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين منتصر شديد ويوسف قزاز من دورا جنوب الخليل، والأسير المحرر صهيب عاطف بني عود من منزله في بلدة طمون جنوب طوباس.

تجدد اعتداءات المستوطنين

وأصيب مستوطن في ساعات متأخرة من الليل بجراح، بعد رشقه بالحجارة وتحطيم مركبته في بلدة كوبر شمال رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن شبان من بلدة كوبر، هاجموا بؤرة استيطانية جديدة أقامها المستوطنون على أراضي البلدة، وأوسعوا مستوطنا ضربا بالعصي والأيدي والحجارة، ما أدى لإصابته بجراح.

واعتدى مستوطنون على فلسطينيين في منطقة عين الساكوت في الأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن حوالي 20 مستوطنا هاجموا فلسطينيين من طوباس خلال تنزههم في منطقة عين الساكوت، واعتدوا عليهم بالضرب، ورشقوا مركباتهم بالحجارة ما أدى لتكسير زجاج بعضها.

وأوضح دراغمة أن اعتداء المستوطنين تزامن مع تواجد قوة من جيش الاحتلال في المنطقة.

أقدم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، على تجريف مساحات من أراضي الفلسطينيين في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وذكرت مصادر محلية أن المستوطنين قاموا بتجريف أراضي الفلسطينيين في منطقة ديرية غرب البلدة، وهناك مناشدات من أهالي البلدة بالتوجه إلى المنطقة والتصدي لهم.