تخللتها مواجهات وإصابات: حملة اعتقالات بالضفة

تركزت الاقتحامات والاعتقالات في محافظات رام الله، وبيت لحم، ونابلس، خلالها تم مداهمة عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات وحالات اختناق.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 11 فلسطينيا من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات والاعتقالات في محافظات رام الله، وبيت لحم، ونابلس، خلالها تم مداهمة عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة، وهم: معتصم محمد البرغوثي، والأسير المحرر عبيدة خلدون البرغوثي، من بلدة كوبر، وحسين الريماوي، من بلدة بيت ريما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال محمد أحمد أبو عليا، وأحمد عبد الفتاح، ومؤيد عبد المجيد أبو عليا، من بلدة المغير.

ومن محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أحمد الغندور من مخيم عسكر، والأسير المحرر مؤيد غازي، وأبنائه أحمد وعلي، من بلدة جماعين.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد العمور من بلدة تقوع في جنوب بيت لحم.

ونفذ فلسطينيون 20 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية والقدس، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وشملت أعمال المقاومة عمليتي إطلاق نار، وإحراق نقطة عسكرية والتصدي لاعتداءات المستوطنين، و12 مواجهة، أصيب خلالها جندي إسرائيلي و5 مستوطنين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" إصابة جندي إسرائيلي رشقا بالحجارة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب قرية عزون شرق قلقيلية، وإصابة 5 آخرين خلال التصدي لاعتداءاتهم.