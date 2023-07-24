اشتباكات مسلحة وإصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم نور شمس

مصادر محلية تفيد بأنه جرى تفجير عبوة ناسفة خلال التصدي لعدوان الاحتلال الذي ألحق دمارا كبيرا في شوارع المخيم، وإصابة عدد من المواطنين، فيما تمنع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من دخول المخيم

قوات الاحتلال في مخيم نور شمس، اليوم

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، وفرضت حصارا عسكريا مشددا عليه بعد اغلاق مداخله بالكامل.

وأفادة وزارة الصحية الفلسطينية بإصابة 4 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي و9 آخرين بالشظايا خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس بطولكرم.

وحاصرت عشرات الآليات العسكرية ترافقها جرافة احتلالية المخيم، وأغلقت شارع نابلس وهو الشارع الرئيسي الذي يمر بمدخل المخيم، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الغاز السام، حيث دارت مواجهات عنيفة.

وذكرت مصادر محلية أنه جرى تفجير عبوة ناسفة خلال التصدي لعدوان الاحتلال المستمر لمخيم نور شمس بطولكرم.

وألحق عدوان الاحتلال دمارا كبيرا في شوارع مخيم نور شمس. وأفاد شهود عيان من داخل المخيم، بإصابة عدد من المواطنين، فيما تمنع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من دخول المخيم.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن فتحي قرعاوي وحولته الى ثكنة عسكرية، واعتقلت نجله مؤمن (28 عاما).