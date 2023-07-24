مستوطنون يقتحمون الأقصى ودعوات لـ "مسيرة أعلام" بالقدس القديمة

أعلنت "منظمات الهيكل" المزعوم وعدد من منظمات اليمين الاستيطانية، عن تنظيم "مسيرة أعلام" تهويدية في القدس، ستنطلق الساعة 9:45 ليلا من يوم الأربعاء المقبل، وستمر في البلدة القديمة.

اقتحم مستوطنون صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما دعت "منظمات الهيكل" المزعوم إلى تنظيم "مسيرة أعلام" استفزازية في القدس القديمة بمناسبة ما يسمى ذكرى خراب "الهيكل" المزعوم.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

يأتي ذلك، فيما تواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، وتبعد العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة.

وتصاعدت الدعوات للرباط في المسجد الأقصى يوم الخميس المقبل، لصد اقتحامات جماعات المستوطنين فيما يسمى بـ"ذكرى خراب الهيكل".

وأعلنت "منظمات الهيكل" المزعوم وعدد من منظمات اليمين الاستيطانية، عن تنظيم "مسيرة أعلام" تهويدية في القدس، ستنطلق الساعة 9:45 ليلا من يوم الأربعاء المقبل، وستمر في البلدة القديمة.

وتستهدف المسيرة التهويدية أبواب المسجد الأقصى، الجديد والزاهرة والعمود والأسباط، لتنتهي بالدخول إلى البلدة القديمة من باب المغاربة ثم إلى ساحة البراق.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.