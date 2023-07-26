القدس المحتلة: بن غفير يقتحم البلدة القديمة ومسيرة استفزازية للمستوطنين

تسعى الجماعات الاستيطانية بدعم من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة إلى تحويل ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل" إلى مناسبة لتصعيد عدوانها على المسجد الأقصى والفلسطينيين في القدس المحتلة.

اقتحم عشرات المستوطنين مساء الأربعاء شوارع وأحياء وأزقة البلدة القديمة في القدس المحتلة، وذلك في مسيرة استفزازية أدوا خلالها رقصات "تلمودية" وأطلقوا هتافات عنصرية معادية للعرب عشية ما يسمى بـ"ذكرى خراب الهيكل".

وشارك في الاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير.

وانطلقت المسيرة الاستفزازية من ما تسمى "حديقة الاستقلال" غرب البلدة القديمة نحو باب الجديد مرورا بأبواب الساهرة والعامود والأسباط، وانتهاء بالدخول من باب المغاربة إلى ساحة البراق غرب المسجد الأقصى بمشاركة وزراء في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء كنيست.

وتسعى الجماعات الاستيطانية بدعم من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة إلى تحويل ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل" إلى مناسبة لتصعيد عدوانها على المسجد الأقصى والفلسطينيين في القدس المحتلة.

وتواصل الجماعات الاستيطانية حشد أكبر عدد من المستوطنين لاقتحام الأقصى الخميس.