مواجهات مع الاحتلال بالقدس وتواصل عربدة واعتداءات المستوطنين في الضفة

أضرمت مجموعة من المستوطنين النار بالأراضي الواقعة جنوب بلدة بورين، الأمر الذي أسفر عن احتراق عشرات الأشجار، وسط اندلاع مواجهات ومنع الأهالي من إطفاء الحرائق.

إضرام النار في أراضي بورين جنوب نابلس على يد مستوطنين

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في القدس المحتلة فيما نفذ مستوطنون اعتداءات في الضفة الغربية المحتلة اليوم السبت.

في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها البلدة.

واقتحمت آليات الاحتلال البلدة ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق الاحتلال خلالها القنابل الصوتية وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل البلدة بالقرب من دوار أبو الشهيد، ودققت في هويات ركاب السيارات المارة وأعاقت تحركاتهم.

إلى ذلك، أقدم مستوطنون على إضرام النار في أراض بقرية بورين جنوب نابلس.

وجاء في التفاصيل، أن مجموعة من المستوطنين أضرمت النار بالأراضي الواقعة جنوب بلدة بورين، الأمر الذي أسفر عن احتراق عشرات الأشجار، وسط اندلاع مواجهات ومنع الأهالي من إطفاء الحرائق.

وهاجم المستوطنون كل من حاول السيطرة على الحرائق، وذلك بحماية من قوات الاحتلال.

واقتحم مستوطنون منطقة عرب المليحات غرب مدينة أريحا وتجولوا بين مساكن المواطنين.

وأفيد بأن عددا من المستوطنين المسلحين اقتحموا تجمع عرب المليحات قرب طريق المعرجات، وتجولوا بين مساكن المواطنين وقاموا باستفزازهم.