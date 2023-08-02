اعتقالات بالضفة والقدس واشتباكات بعقبة جبر

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت 12 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة ومدينة القدس، بزعم ضلوعهم في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

شنت وقات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة في مخيم عقبة جبر في أريحا.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت 13 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة ومدينة القدس، بزعم ضلوعهم في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات في القدس، والخليل، وأريحا، وبيت لحم، خلالها، اقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، كما قامت باحتجاز قاطنيها لساعات عقب إخضاعهم لتحقيقات ميدانية.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا وحاصرت منزلا لاعتقال أحد الشبان المطلوبين لمخابرات الاحتلال، وعلى إثره اندلعت اشتباكات مسلحة مع مجموعة من المسلحين.

واعتقلت قوات الاحتلال، سائد حسني، ومحمد حسني، وزكريا حسني، وصالح محمد شلون وجميعهم من مخيم عقبة جبر في أريحا.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين أشرف وشادي علي عساكرة، بعد مداهمة منزل ذويهما وتفتيشه.

وشملت الاعتقالات 4 شبان من الخليل، وهم نزار شحادة أبو عيشة، وتامر خميس أبو عيشة، وحمزة سياج، بالإضافة لاعتقال أحمد فايز ربعي من بلدة دورا.

ومن محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين صهيب نوفل، وعدنان شاويش من بلدة عناتا، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال رئيس نادي سلوان الرياضي أحمد الغول "أبو الهول"ـ من منزله في بلدة سلوان، حسب ما أفاد مركز معلومات وادي حلوة.

وأصيب شاب بقنبلة غاز وعدد من المواطنين بالاختناق، الليلة، إثر اقتحام قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين وبلدة نزلة زيد غرب المحافظة.

وأفاد الهلال الأحمر بأن شابا أصيب بقنبلة غاز سام في الظهر، والعشرات من المواطنين بالاختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة يعبد، ومداهمتها حفلا لأحد الطلبة الناجحين في الثانوية العامة، كما أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع داخل إحدى المقاهي عند مدخل البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة نزلة زيد، وداهمت حفل زفاف، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 3866 فلسطينيا من مختلف المحافظات الفلسطينية، وذلك في النصف الأول من العام الحالي 2023، من بينهم 568 طفلا، و72 امرأة.